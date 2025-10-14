Schillaci nomina il Parisi sbagliato il pasticciaccio dell’antidoping
La presidenza doveva andare ad Attilio, rettore dell’università dello sport. Ma sul decreto è stato scritto Giorgio, il premio Nobel. 🔗 Leggi su Repubblica.it
