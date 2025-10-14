Schillaci nomina il Parisi sbagliato alla commissione antidoping
Un errore al ministero della Salute ha portato alla nomina del fisico Giorgio Parisi, premio Nobel, al posto del medico sportivo Attilio Parisi alla guida della commissione antidoping. Il ministro della Sanità Orazio Schillaci avrebbe infatti firmato l’incarico destinandolo al Parisi sbagliato. La nomina riguarda la «sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive», che fa parte del Comitato tecnico sanitario del ministero, organo che si occupa anche di biotecnologie e lotta all’Aids. Giorgio Parisi (foto Imagoeconomica). Attilio Parisi, rettore dell’Università di Roma Foro Italico e specialista in medicina dello sport, era in realtà il nome previsto per l’incarico e, secondo indiscrezioni, anche per la presidenza della sezione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
