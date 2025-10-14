Schiarite e rovesci fino al weekend | le previsioni meteo a Chieti e in Abruzzo

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cosiddetta 'ottobrata' si prende una pausa in Abruzzo con l'arrivo di qualche pioggia temporanea.“L'area di bassa pressione che si è sviluppata tra la Sardegna e le Baleari sta avanzando progressivamente verso l'Italia peninsulare portando un peggioramento del tempo anche sull'Abruzzo con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meteo, weekend tra piogge e schiarite poi il freddo dalla Russia - Un weekend, quello che inizia oggi, tra piogge e schiarite e poi arriverà un impulso freddo dalla Russia. Da msn.com

Meteo, weekend tra piogge e schiarite poi il freddo dalla Russia - Un weekend, quello che inizia oggi, tra piogge e schiarite e poi arriverà un impulso freddo dalla Russia. Scrive notizie.tiscali.it

Weekend tra piogge e schiarite per tutta Italia, poi arriva il freddo dalla Russia - Piogge e schiarite caratterizzeranno questo fine settimana, con temperature di circa tre gradi sotto la media, per poi calare ulteriormente ad ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Schiarite Rovesci Fino Weekend