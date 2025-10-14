Schianto in zona area di servizio lungo la Statale 36 Soccorsi in azione

Schianto lungo la Statale 36 all'altezza dell'Area di servizio di Mandello. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16.30 di martedì 14 ottobre in direzione sud (Lecco) e ha visto un'auto uscire di strada. Stando alle prime informazioni a disposizione, il veicolo avrebbe fatto tutto da solo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

