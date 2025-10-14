schianto in auto contro un tir muore a 28 anni

Un tratto di Statale 16 maledetto quello all’altezza di San Biagio di Argenta, nel Ferrarese, dove non c’è giorno in cui non si verifichi un incidente, il più delle volte con feriti gravi o con persone decedute. L’ennesimo tragico schianto, tra un’auto e un tir, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e a perdere la vita è stato un giovane di Longastrino di Alfonsine: Manuel Tugnoli, di 28 anni. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due persone: una donna che viaggiava con lui nell’auto, seduta sul lato passeggeri, rimasta ferita, e una giovane di Forlì, alla guida di un’altra vettura, praticamente illesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

