schianto fra auto a cadelbosco sopra grave uno dei feriti

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 14 ottobre 2025 - Schianto fra tre auto, in mattinata, in un tratto di ex Statale 358 alle porte di Cadelbosco Sopra. E' accaduto verso le 8 nel tratto denominato via Fratelli Cervi. Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Pubblica assistenza locale, della Croce rossa di Bagnolo, l'automedica di Reggio. A loro si è aggiunto pure l'elisoccorso di Parma atterrato nei pressi del luogo dello schianto. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza. Tre le persone ferite. Due sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con le ambulanze, con traumi di media gravità.

