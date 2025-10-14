Schiacciati da costi e burocrazia Il grido d’allarme degli agricoltori della Pianura Padana

Cambiamento climatico, ricambio generazionale, carenza di manodopera e soprattutto burocrazia sono alcuni dei motivi della scomparsa delle piccole aziende agricole nella pianura più grande d’Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Schiacciati da costi e burocrazia”. Il grido d’allarme degli agricoltori della Pianura Padana

Argomenti simili trattati di recente

Molti dubbi circa i benefici su efficienza e costi della corsa ai piccoli reattori nucleari. Intanto si investe, si rallenta sulle rinnovabili. E piovono nuovi incarichi - facebook.com Vai su Facebook

"Schiacciati da costi e burocrazia". Il grido d'allarme degli agricoltori della Pianura Padana - Cambiamento climatico, ricambio generazionale, carenza di manodopera e soprattutto burocrazia sono alcuni dei motivi della scomparsa delle piccole aziende agricole nella pianura più grande d’Italia ... Lo riporta gamberorosso.it