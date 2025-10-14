Scherma Marina Savona seconda alla prima prova nazionale Master
Marina Savona dell'Asd Discobolo) conquista il secondo posto alla prima prova nazionale Master di scherma. La campionessa in carica ha raggiunto la finale, cedendo solo a Giulia Simonelli del Club Scherma Roma.Il tecnico Pippo Simone Vullo sottolinea la qualità tecnica di Savona e l’orgoglio per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
