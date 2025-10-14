Scavi in piazza Costa spuntano mura La Basilica di Vitruvio mai così vicina
di Anna Marchetti E’ bastato scavare pochi centimetri per far emergere i resti di antiche mura, alla Soprintendenza il compito di definire origine e datazione storica. I lavori di riqualificazione di piazza Costa sono ripartiti da pochi giorni – l’area interessata è quella a ridosso dei negozi, da via Arco d’Augusto a via Montevecchio – ma è bastato rimuovere l’asfalto per trovare resti archeologici, a pochi centimetri di profondità. Su quello scavo gli studiosi hanno concentrato la massima attenzione, ancora più ora che si sta indagando una porzione della piazza poco esplorata. "Identificare cosa c’è in piazza Costa, nel punto in cui si sta operando attualmente – spiega l’archeologo, Oscar Mei, docente dell’Università di Urbino e coordinatore scientifico del Centro studi vitruviani – ci toglierebbe molti dubbi sulla collocazione della Basilica di Vitruvio ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
