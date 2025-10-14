Scartata dai cacciatori Camilla cerca casa

Camilla ha circa 2 anni ed è stata scartata dai cacciatori. È una piccola segugia, sterilizzata e testata, in grado di capire perfettamente di chi fidarsi. Arrivare al suo cuore – fanno sapere i volontari del canile rifugio di Chieti, dove si trova attualmente – potrebbe richiedere un po’ di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

