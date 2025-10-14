Scandicci contributi dopo l’alluvione Stanziati 70mila euro per la paratie

Paratie anti allagamenti nelle case a rischio di Scandicci. E’ il piano dell’amministrazione che ha dato il via libera a un bando che finanzia l’acquisto delle protezioni per i cittadini. I fondi a disposizione ammontano a 70.000 euro e sono riservati ai residenti delle zone che sono state colpite il 14 e il 22 marzo scorsi. "Questo bando – ha detto l’assessore alla protezione civile, Lorenzo Tomassoli (in foto) – è un ulteriore passo per sostenere le famiglie e rafforzare la resilienza del territorio. La protezione civile sta evolvendo: oltre all’alert system abbiamo presentato il primo contenitore per trasportare medicinali salvavita che sarà utilizzato sui droni in dotazione alla polizia locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

