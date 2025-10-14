Scandalo in Nazionale abbandona il ritiro e si scaglia contro il ct
Forti tensioni in Nazionale: il giocatore lascia il ritiro della propria federazione e attacca duramente il proprio ct Gli ultimi giorni di sosta per gli impegni delle Nazionali sono ancora nel vivo, con tanti calciatori impegnati nei match finali prima del ritorno ai rispettivi club in vista dei prossimi appuntamenti di campionato e delle competizioni europee. Tuttavia, una selezione nazionale si è ritrovata al centro di un vero e proprio scandalo che ha rapidamente fatto il giro del Paese e del mondo: un calciatore ha infatti abbandonato il ritiro della propria Nazionale, scatenando un’ondata di polemiche. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tra poco saro' in diretta ... Stasera tutto il mondo animalista Italiano e' stato mortificato da uno scandalo senza precedenti ...una vergogna nazionale ed una sconfitta istituzionale che passerà alla storia - facebook.com Vai su Facebook
Scamacca infortunato, lascia il ritiro della Nazionale per problemi al ginocchio: le scelte di Gattuso - Per il neo ct Gennaro Gattuso subito un bel grattacapo in attacco per la sua Italia in vista del doppio confronto contro Estonia ... Da fanpage.it