Scanagatta tweener contro Sinner | che risate a Riad

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sparring partner d'eccezione per Jannik Sinner in Arabia Saudita. Con lui in allenamento alla vigilia del debutto al Six Kings Slam c'era Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, noto soprattutto nell'ambiente tennistisco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

