Scaloni chiude alle voci | Soulé ha un futuro con l’Argentina

Il ct campione del mondo blinda il trequartista della Roma e allontana l'ipotesi di una convocazione azzurra: "È nei nostri radar, crediamo nelle sue qualità". Matías Soulé resta nel mirino della Selección. Dopo settimane di indiscrezioni e l'eco delle parole del suo agente, Lionel Scaloni ha spento ogni dubbio alla vigilia dell'amichevole con Porto Rico a Miami.