Scala di risalita dei pesci di Isola Serafini 12mila euro dalla Regione per la promozione

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attività di promozione, comunicazione e divulgazione legate alla Scala di risalita dei pesci di Isola Serafini: la Regione Emilia-Romagna stanzia, per l’anno 2025, un contributo di 12mila euro nell’ambito dei “progetti speciali” legati al turismo. «È un passo importante per il territorio –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

scala risalita pesci isolaScala di risalita dei pesci di Isola Serafini, 12mila euro dalla Regione per la promozione - Attività di promozione, comunicazione e divulgazione legate alla Scala di risalita dei pesci di Isola Serafini: la Regione Emilia- Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Scala Risalita Pesci Isola