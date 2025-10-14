Si sono chiusi quest’oggi gli Europei a squadre di scacchi, disputati a Batumi, in Georgia, per la terza volta e a distanza di sei anni dalla seconda, datata 2019. Disputato su nove turni, per la sezione Open il torneo è stato vinto dall’Ucraina (7 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta e 15 punti totali) davanti ad Azerbaigian e Serbia. Nella sezione femminile, invece, a prevalere è stata la Polonia con 16 punti (8 vittorie e 1 sconfitta) davanti a Ucraina e Germania. Nell’Open l’Ucraina ha schierato l’ex Campione del Mondo FIDE Ruslan Ponomariov in prima scacchiera, assieme ad Andrei Volokitin, Anton Korobov, Igor Kovalenko e Ihor Samunenkov, con questi ultimi due veri artefici del successo ucraino avendo realizzato performance di primissimo livello (in termini tecnici performance ELO di 2827 e 2714, altissime se paragonate ai 2669 e 2568 in loro possesso). 🔗 Leggi su Oasport.it

Scacchi: Europei a squadre 2025, vincono Ucraina e Polonia. Italia in top 15 nei due tornei