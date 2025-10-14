Sbarco con tre feriti uno è in fin di vita

Il più grave ha un’emorragia cerebrale, il cranio spaccato e frammenti ossei all’interno. Ha appena 15 anni, è nato in Egitto, e lotta tra la vita e la morte all’ospedale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

