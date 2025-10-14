AGI - Creare connessioni tra persone e farle incontrare nella vita reale, sulla base di criteri che garantiscano sicurezza dei dati e autenticità delle relazioni. È l'obiettivo di YIAMI, il primo social network di prossimità che, a differenza dei social tradizionali, non si basa su foto, like o follower. L'identità è, infatti, rappresentata da un avatar a forma di cervello che assicura risposte personali in grado di raccontare chi siamo effettivamente. Gli utenti possono verificare chi è localizzato in aree limitrofe, scoprire affinità e - quando emerge un interesse reciproco - incontrarsi dal vivo entro sette giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sbarca al ‘Como Lake’ Yiami, il primo social che non punta su foto, like e follower