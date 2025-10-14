Sbarca al ‘Como Lake’ Yiami il primo social che non punta su foto like e follower

AGI - Creare  connessioni tra persone  e farle incontrare nella  vita reale, sulla base di criteri che garantiscano  sicurezza dei dati  e  autenticità delle relazioni. È l'obiettivo di  YIAMI, il primo  social network di prossimità  che, a differenza dei social tradizionali, non si basa su foto, like o follower. L'identità è, infatti, rappresentata da un  avatar a forma di cervello  che assicura  risposte personali  in grado di raccontare chi siamo effettivamente. Gli utenti possono verificare chi è localizzato in  aree limitrofe, scoprire  affinità  e - quando emerge un  interesse reciproco  -  incontrarsi dal vivo  entro sette giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

