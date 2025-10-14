A Savignano sul Rubicone arrivano i libri con Pier Luigi Randi, Maria Pia Timo e Alfredo Palomba. Domani inizierà " Autunno di libri ", rassegna di incontri con l’autore dedicata alla libraia Paola Messa, scomparsa prematuramente nello scorso mese di maggio, anima della libreria Holt che dalle sue vetrine di corso Vendemini per quattro anni ha portato a Savignano sul Rubicone proposte di lettura di qualità e sempre aggiornate. Un servizio apprezzato dai lettori e che ha lasciato un vuoto. La rassegna, in programma mercoledì 15, 22 e 29 ottobre, alle 20.45, omaggia Paola Messa e offre ai lettori l’occasione di ritrovarsi per condividere la passione per i libri e raccogliere qualche buon suggerimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savignano, autunno di libri con Randi, Timo e Palomba