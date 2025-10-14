Sassuolo-Roma disponibili i biglietti per il settore ospiti | info prezzi e modalità di vendita

Torna a salire l’aria elettrica di Serie A in giro per lo Stivale, perché dopo gli ultimi impegni delle Nazionali riparte un campionato che sta regalando emozioni e sorprese. Una di queste è sicuramente la Roma al comando al fianco del Napoli, ed ora per i giallorossi arriveranno anche i big match come banco di prova per il loro livello di forza e maturità. Si parte con la sfida all’Inter, bestia nera di Gasperini, per poi pensare a Viktoria Plzen in Europa League e alla trasferta di Sassuolo subito dopo. Proprio per tale gara contro i neroverdi, il club capitolino ha da poco reso pubbliche le info su prezzi e modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

