Sassoferrato Ciccioli Europarlamentare FDI-ECR | Vandalismo e atti sacrileghi hanno deturpato il Monastero di Santa Chiara

SASSOFERRATO - «Il vile atto vandalico che ha colpito il Monastero di Santa Chiara a Sassoferrato – un gioiello romanico del XII secolo, patrimonio artistico e spirituale della nostra identità marchigiana e italiana – è un’offesa non solo alla fede cattolica, ma all’intera civiltà europea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

