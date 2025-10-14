Sarsina occasione per le nuove aziende Bando ’Start up non agricole’ 30mila euro di premio
Un’occasione per tutte le nuove aziende delle aree collinari. È stato presentato a Sarsina, presso la sede del Gal L’Altra Romagna il bando ‘Start up non agricole’ in attuazione della strategia di sviluppo locale leader 20232027, con scadenza 31 dicembre 2026. A condurre la serata sono stati il presidente del Gal Bruno Biserni ed il direttore Mauro Pazzaglia con l’introduzione del sindaco Enrico Cangini. La selezione degli interventi è a ‘sportello’, con le domande che verranno esaminate e approvate in ordine cronologico: il bando mette a disposizione oltre 270mila euro complessivi, con 30mila di premio per ogni nuova impresa, erogabile in due tranche del 50% ciascuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
