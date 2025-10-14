Saronno tredicenne aggredito e rapinato da una baby gang

Ilnotiziario.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di paura nel quartiere Prealpi a Saronno, dove un ragazzo di 13 anni è stato aggredito, picchiato e rapinato da una bay gang composta da adolescenti. Un episodio violento, avvenuto in pieno giorno, che ha scosso l’intera comunità saronnese e riacceso il dibattito sulla sicurezza, sia nel centro che nelle periferie cittadine. Saronno, 13enne . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

saronno tredicenne aggredito rapinatoSaronno, tredicenne aggredito e rapinato da una baby gang - Pomeriggio di paura nel quartiere Prealpi a Saronno, dove un ragazzo di 13 anni è stato aggredito, picchiato e rapinato da una bay gang composta da ... Segnala ilnotiziario.net

saronno tredicenne aggredito rapinatoSaronno, paura al quartiere Prealpi: tredicenne aggredito e rapinato da marocchini e albanesi - Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 11 ottobre a Saronno, nel quartiere Prealpi, dove un ragazzo di 13 anni è stato vittima di una violenta aggressione mentre era in bicicletta con un amico. Riporta laprovinciadivarese.it

saronno tredicenne aggredito rapinatoSaronno, ragazzino di 13 anni aggredito dal branco e picchiato a più riprese: la gang voleva cappellino e scarpe - Saronno, a lanciare l’allarme un amico della vittima del pestaggio. msn.com scrive

