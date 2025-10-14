Saronno tredicenne aggredito e rapinato da una baby gang

Pomeriggio di paura nel quartiere Prealpi a Saronno, dove un ragazzo di 13 anni è stato aggredito, picchiato e rapinato da una bay gang composta da adolescenti. Un episodio violento, avvenuto in pieno giorno, che ha scosso l’intera comunità saronnese e riacceso il dibattito sulla sicurezza, sia nel centro che nelle periferie cittadine. Saronno, 13enne . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

