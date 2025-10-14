Sarkozy in carcere dal 21 ottobre
Sarebbe già pronta per lui, ad opera dei suoi legali, una richiesta di libertà che sarà presentata subito dopo l'inizio della detenzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In un post su Instagram, Carla Bruni-Sarkozy chiede al marito Nicolas Sarkozy: “Posso suonarti una canzone amore mio?” e poi interpreta ‘Let it Be’ dei Beatles, in sostegno all’ex presidente francese condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinqu - facebook.com Vai su Facebook
