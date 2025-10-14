Sarà ripulita la piazzola della cabina Enel di via Croce Rossa

Verrà ripulita dal materiale portato dall’alluvione la piazzola della cabina Enel di via Croce Rossa, nella zona industriale e quindi sarà liberato anche l’accesso al casotto dietro la cabina che contiene un contatore per l’attività dell’impianto fotovoltaico della azienda confinante, il Tubettificio Industriale Pratese. Nei giorni scorsi la titolare del Tubettificio, Stefania Agostini, aveva fatto presente l’impossibilità di accedere al contatore a causa dell’accumulo di detriti e della crescita di vegetazione nel varco accanto alla cabina. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, fa sapere di aver effettuato tutte le verifiche sul caso specifico di quella cabina e della piazzola e precisa che: "L’azienda ha la sola proprietà del manufatto cabina, mentre tutta l’area circostante è di proprietà del privato in cui E-Distribuzione ha solo il diritto di passo e non di manutenzione dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

