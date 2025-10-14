Sara Cherici pentita per il lancio della bici dai Murazzi di Torino condanna più leggera in Appello | Chiedo ancora scusa per tutto il dolore causato

Si è concluso con un piccolo sconto di pena il processo in appello con imputata Sara Cherici, già condannata a 16 anni per concorso in tentato omicidio nel caso del lancio della bicicletta dai Murazzi di Torino. L’episodio, avvenuto nel 2023, aveva reso tetraplegico lo studente palermitano Mauro Glorioso, iscritto alla facoltà di Medicina. La vicenda era salita all’attenzione delle cronache anche perché Cherici, pur non avendo partecipato materialmente al lancio della bici, era stata condannata a una pena maggiore degli altri ragazzi, che avevano ottenuto condanne meno severe grazie al rito abbreviato. 🔗 Leggi su Open.online