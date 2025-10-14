Il 13 ottobre a Pozzallo sono sbarcate tre persone con ferite d’arma da fuoco, una di loro è in coma. Sarebbero state attaccate da una motovedetta libica nella zona di ricerca e soccorso (SAR) di competenza maltese. Allertate dalle ong, le autorità italiane “hanno risposto con 24 ore di ritardo”, ha denunciato la Mediterranea Saving Humans. E’ solo l’ennesimo episodio. Otto anni fa, il 6 novembre 2017 nel Mediterraneo centrale, la ong Sea-Watch partecipava a un’operazione di soccorso insieme a una nave militare francese e a un elicottero della Marina italiana. La guardia costiera libica, sul posto senza mai rispondere al coordinamento italiano, prendeva a bordo diverse persone per picchiarle, minacciarle e costringerle a ributtarsi in acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

SAR libica, il "trucco" di Italia e Ue per continuare a respingere i migranti. Da Minniti ai decreti anti-ong