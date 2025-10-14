Sanzioni dazi e controlli all’esportazione La nuova grammatica del potere globale

Nella giornata di giovedì scorso, il ministero del commercio cinese (Mofcom) ha annunciato, attraverso i comunicati n. 61 e n. 62, l’adozione di ulteriori controlli all’esportazione di tecnologie per l’estrazione e la lavorazione delle terre rare e di prodotti esteri derivati. Oltre a nuovi controlli imposti agli esportatori cinesi, le nuove restrizioni riguarderanno anche le riesportazioni di prodotti fabbricati all’estero, ma derivati da terre rare o tecnologie cinesi, con specifiche preclusioni verso gli operatori del settore militare. La mossa di Pechino arriva circa una settimana dopo l’annuncio del dipartimento del Commercio statunitense dell’estensione delle restrizioni connesse all’inserimento nella Entity list del Bureau of industry and security, (dove sono attualmente comprese numerose entità cinesi), anche alle entità possedute dai soggetti elencati in quest’ultima (cosiddetto 50% rule). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sanzioni, dazi e controlli all’esportazione. La nuova grammatica del potere globale

Approfondisci con queste news

