Santini caccia all’altra ‘pista’ | la procura vuole scoprire altri messaggi nel suo iPhone

Pesaro, 14 ottobre 2025 – Nuovi accertamenti sull’iPhone di Massimiano Santini nell’inchiesta Affidopoli. A guidarli sarà l’ingegnere Marco Tinti, a cui questa mattina verrà affidato l’incarico dalla Procura di Pesaro. Tinti, in veste di consulente tecnico del pm, aveva partecipato alle indagini sul caso Ramy, il 19enne deceduto lo scorso 24 novembre a Milano, al termine di un inseguimento con i carabinieri. La storia che riguarda l’Iphone di Santini parte nel settembre 2024, quando la polizia giudiziaria, su delega della Procura, ha eseguito una perquisizione informatica sul telefono dell’ex collaboratore di Ricci, un iPhone 14 Pro Max, condotta con il supporto di un consulente tecnico e che porta all’estrazione di una copia forense del dispositivo e al recupero di file cancellati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

