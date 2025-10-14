Santarcangelo si coccola Manzi | Ora festa grande per il mondiale

Santarcangelo è una delle Città slow d’Italia, "che lavora per la qualità della vita e una mobilità lenta e sicura. Ma quando siamo in pista andiamo a tutto gas grazie a Stefano Manzi. Grande Stefano, non vediamo l’ora di poterti festeggiare". Il sindaco Filippo Sacchetti e tutta Santarcangelo si ’coccolano’ il pilota, che ha vinto domenica sul circuito dell’Estoril (in Portogallo) il mondiale Supersport. Un titolo che il centauro ha finalmente conquistato in sella alla sua Yamaha dopo i due secondi posti nei campionati 2023 e 2024. Manzi, classe 1999, ha debuttato a 16 anni nel Motomondiale in Moto3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

