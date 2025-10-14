Sant’Agata de’ Goti successo per la terza edizione del Festival diocesano del Lavoro
Comunicato Stampa Oltre duecento studenti protagonisti di una giornata di confronto e riflessione dedicata al tema delle aree interne e del futuro del Sannio Oltre 200 sono stati gli studenti dell’IIS A. M. De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche questi approfondimenti
SANT’AGATA DI PUGLIA: DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 “VICOLORANDO” ESPEMPORANEA DI PITTURA XIX EDIZIONE Il 19 ottobre 2025, Sant'Agata di Puglia si trasformerà in una straordinaria tela a cielo aperto con VICOLORANDO, l'estemporanea di p - facebook.com Vai su Facebook