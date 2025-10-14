Sansepolcro sabato mattina un incontro per parlare di menopausa

Arezzo,14 ottobre 2025 – Incontro a Sansepolcro sabato 18 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa. L’iniziativa “Prevenzione e stili di vita” promossa dalla zona Distretto Valtiberina Asl Toscana Sud Est e Comune si svolgerà dalle 9 alle 12,30 a Sansepolcro nella sala riunioni del Distretto socio sanitario Valtiberina. Una iniziativa aperta a tutti, soprattuto alle donne che si trovano in menopausa e in perimenopausa che potranno avere tutte quelle informazioni utili a vivere questo importante periodo di cambiamento nella vita di una donna. A portare i saluti il dr. Giampiero Luatti direttore della zona Distretto Valtiberina e l’assessore alla sanità del Comune di Sansepolcro, Mario Menichella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro, sabato mattina un incontro per parlare di menopausa

