Sanità pazienti reumatici | Avviare nuovo dialogo con tutte le Regioni

(Adnkronos) – Bisogna avviare un nuovo e continuativo dialogo tra i rappresentanti dei pazienti reumatici e delle istituzioni locali. E’ necessario quanto prima trovare nuove soluzioni a vantaggio dell’intera collettività. Va risolto il duplice problema di garantire sempre la continuità terapeutica al malato e la libertà prescrittiva del clinico specialista. E’ questo il messaggio emerso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com