Sanità | nel Lazio torna ‘Un Consiglio in Salute’ programma gratuito di screening

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque giorni di prevenzione sanitaria con screening rivolti a tutto il personale del Consiglio Regionale del Lazio e ai cittadini romani che abitano nelle zone limitrofe a via della Pisana. E’ l’obiettivo di “Un Consiglio in salute”, un programma gratuito ad adesione volontaria a cui potranno aderire i dipendenti del Consiglio regionale dal 13 al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

