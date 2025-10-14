Sanità in Campania Cirielli | Degna di un film dell’orrore
Dov'è la nostra sanità? Potrebbe essere il titolo di un film dell'orrore ma è invece la realtà dei campani costretti a combattere contro un farraginoso sistema burocratico che non tutela il diritto alla salute di ogni cittadino italiano. Abbiamo i pronto soccorso al collasso e con il più alto tasso di mortalità durante il parto; la Campania paga oltre 210 milioni di euro per far curare i nostri pazienti in altre regioni pur avendo delle eccellenze sul nostro territorio. Tra liste d'attesa lunghissime, agende elettroniche bloccate, la Campania è la Regione con maggiori lacune su trasparenza dei dati.
