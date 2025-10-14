Sanità il governo promette assunzioni ma medici e infermieri non vogliono lavorare nel pubblico
Il governo annuncia un maxi piano per rafforzare la sanità pubblica: più stipendi e assunzioni per medici e infermieri. Ma il sistema rischia di restare al palo: mancano candidati, vocazioni e attrattività. E la fuga dal pubblico continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SANITA' AL COLLASSO, GOVERNO INCAPACE DI FORMARE NUOVI MEDICI E OSPEDALI IN GINOCCHIO: INTERVENIRE IN LEGGE DI BILANCIO! L'allarme lanciato dalla Fiaso è l'ennesima drammatica conferma di un disastro annunciato: la carenza di m
Manovra: il governo promette assunzioni nella sanità, ma il personale non c'è - Il governo annuncia un maxi piano per rafforzare la sanità pubblica: più stipendi e assunzioni per medici e infermieri