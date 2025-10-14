Sanità il governo promette assunzioni ma medici e infermieri non vogliono lavorare nel pubblico

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo annuncia un maxi piano per rafforzare la sanità pubblica: più stipendi e assunzioni per medici e infermieri. Ma il sistema rischia di restare al palo: mancano candidati, vocazioni e attrattività. E la fuga dal pubblico continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sanit224 governo promette assunzioniManovra: il governo promette assunzioni nella sanità, ma il personale non c’è - Il governo annuncia un maxi piano per rafforzare la sanità pubblica: più stipendi e assunzioni per medici e infermieri ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Governo Promette Assunzioni