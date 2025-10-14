Sangiuliano tra politica e Tv | la possibile candidatura dell’ex ministro in Campania apre un nuovo caso in Rai

Gennaro Sangiuliano è tornato al centro della scena politica e mediatica. Dopo le dimissioni da ministro della Cultura nel settembre 2024, all’indomani del cosiddetto “ caso Boccia ”, e il successivo rientro in Rai come corrispondente da Parigi, il suo nome compare ora come possibile capolista di Fratelli d’Italia alle prossime regionali in Campania. Una parabola che unisce giornalismo, politica e servizio pubblico in un intreccio sempre più difficile da separare. Da direttore del Tg2 a ministro, poi di nuovo giornalista del servizio pubblico, Sangiuliano è stato al centro di una delle più rapide rotazioni di ruoli della politica recente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sangiuliano, tra politica e Tv: la possibile candidatura dell’ex ministro in Campania apre un nuovo caso in Rai

Sangiuliano possibile candidato in Campania, Usigrai: «La Rai non è un tram. Se dovesse entrare in politica per la seconda volta ci aspettiamo che si dimetta»

Le urla di Matteo Salvini contro Francesca Albanese e molto altro. Se vi va, abbiamo raccolto le 30 peggiori sparate della settimana

Sangiuliano, tra politica e Tv: la possibile candidatura dell'ex ministro in Campania apre un nuovo caso in Rai - Da ministro a corrispondente Rai e ora possibile capolista di FdI in Campania: il caso Sangiuliano e lo scontro sulle "porte girevoli"

Sangiuliano possibile candidato, è polemica: 'La Rai non è un tram dove si scende e sale a piacimento' - Da ministro, costretto alle dimissioni, a corrispondente capo della sede di Parigi

Sangiuliano: «Per ora non mi candido in Campania, ma nella vita tutto è possibile» - L'ex ministro della Cultura in un post social rivendica il diritto di tutti i cittadini di concorrere per i pubblici uffici.