Gennaro Sangiuliano rivendica il proprio diritto a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Campania, rispondendo alle critiche arrivate dal sindacato Rai e dal Partito Democratico. «È un diritto costituzionale candidarsi, chi scrive il contrario fa un attentato alla Costituzione», ha dichiarato l’ex ministro della Cultura, oggi corrispondente Rai da Parigi e in corsa tra i possibili capolista di Fratelli d’Italia. L’ex direttore del Tg2, dimessosi un anno fa dal governo dopo il caso Boccia, ha spiegato che «me l’hanno proposto, ci sto pensando: quando sarà, deciderò». Per difendere la sua posizione ha pubblicato sui social l’articolo 51 della Costituzione, ricordando che «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro», e ha citato il codice penale, sottolineando che «chi muta la Costituzione» rischia «la reclusione non inferiore ai 5 anni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sangiuliano sulla candidatura in Campania: «È un diritto costituzionale»