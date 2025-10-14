Sangiuliano pronto a correre in Campania | Una settimana per decidere

Una sfida che il centrodestra vuole giocare fino in fondo, ribaltare i pronostici e vincere. Le elezioni in Campania sono tornate al centro del dibattito politico nazionale delle ultime ore. E non solo per l'oggettiva importanza che Napoli e dintorni ha nel nostro Paese. I conservatori vogliono che un cavallo da novanta come l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, torni in pista. La proposta è quella di candidarlo come capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali. Abbiamo così raggiunto telefonicamente Sangiuliano per chiedergli un commento. «Guardi, il ragionamento è tanto semplice da spiegare quanto complesso da affrontare: quando si riceve una proposta così importante, una persona dotata di buon senso ha il dovere di prenderla in grande considerazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

