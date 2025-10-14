Sangiuliano e la candidatura da capolista in Campania | FdI preme Usigrai | Vada in aspettativa no alle porte girevoli
Gennaro Sangiuliano non scioglie ufficialmente la riserva ma il grande passo sembra imminente: pronto a ritornare nell’arena politica, come capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali in Campania, per sostenere il candidato del Partito Edmondo Cirielli. Dopo la direzione del Tg2, il passaggio al Collegio da ministro della Cultura travolto dal Boccia gate, il ritorno a viale Mazzini come inviato da Parigi, ora l’ennesima giravolta. L’idea della candidatura nascerebbe dall’intuizione della sorella della premier, Arianna Meloni. Fratelli d’Italia preme su Genny per recuperare nei sondaggi la distanza con Roberto Fico, il candidato dei progressisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
