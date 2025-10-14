Sangalli terzo report ESG tra innovazione ambiente e parità
Sangalli spa, radicata a Mapello e attiva dal 1979 nelle costruzioni stradali e infrastrutturali, presenta il suo terzo Rendiconto di sostenibilità. Il documento testimonia i progressi del 2024 e una traiettoria che unisce crescita, innovazione e attenzione concreta a impatti ambientali, sociali ed economici, con un impegno reale verso l’uguaglianza e la valorizzazione delle persone. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
