Sanchez su Gaza e Netanyahu | Pace non significa impunità Attori del genocidio devono rispondere alla giustizia

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pace non significa dimenticare, né significa impunità “. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la sua posizione rispetto alle accuse a Israele di genocidio a Gaza ricordando che “ci sono processi aperti davanti alla Corte penale internazionale “. Mentre riecheggiano ancora gli applausi della Knesset per Donald Trump e a poche ore dal vertice-show a Sharm El-Sheikh (al quale ha preso parte anche lui), Sanchez, intervistato da Cadena Ser, ricorda il mandato di arresto per Benjamin Netanyahu emesso dalla Cpi nel novembre scorso: “Coloro che sono stati attori chiave nel genocidio perpetrato a Gaza devono rispondere alla giustizia, non ci può essere impunità”, sottolinea il premier iberico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanchez su gaza e netanyahu pace non significa impunit224 attori del genocidio devono rispondere alla giustizia

© Ilfattoquotidiano.it - Sanchez su Gaza e Netanyahu: “Pace non significa impunità. Attori del genocidio devono rispondere alla giustizia”

Altre letture consigliate

sanchez gaza netanyahu paceGaza, liberi tutti gli ostaggi. Restituite solo 4 salme. Firmato accordo per la pace. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, liberi tutti gli ostaggi. Da tg24.sky.it

sanchez gaza netanyahu paceL'accordo per la pace a Gaza non è una vittoria per Netanyahu, ecco perché - Quattro delle cinque condizioni che il premier aveva imposto per tutelare la sicurezza di Israele non sono state rispettate in questo accordo»: l'an ... Riporta corriere.it

sanchez gaza netanyahu paceTrump: «Per i due stati vedremo». A Gaza 32 morti in scontri tra Hamas e clan. Ultimatum di Israele per la consegna dei corpi - Donald Trump di ritorno dall’Egitto ha parlato dell’importanza ora di «ricostruire Gaza». Lo riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Sanchez Gaza Netanyahu Pace