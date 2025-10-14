Sanchez su Gaza e Netanyahu | Pace non significa impunità Attori del genocidio devono rispondere alla giustizia

“La pace non significa dimenticare, né significa impunità “. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la sua posizione rispetto alle accuse a Israele di genocidio a Gaza ricordando che “ci sono processi aperti davanti alla Corte penale internazionale “. Mentre riecheggiano ancora gli applausi della Knesset per Donald Trump e a poche ore dal vertice-show a Sharm El-Sheikh (al quale ha preso parte anche lui), Sanchez, intervistato da Cadena Ser, ricorda il mandato di arresto per Benjamin Netanyahu emesso dalla Cpi nel novembre scorso: “Coloro che sono stati attori chiave nel genocidio perpetrato a Gaza devono rispondere alla giustizia, non ci può essere impunità”, sottolinea il premier iberico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanchez su Gaza e Netanyahu: “Pace non significa impunità. Attori del genocidio devono rispondere alla giustizia”

