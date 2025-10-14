San Siro parla Scavuzzo | I tempi della cessione sono in linea Abbiamo…

Dopo l'approvazione della delibera su San Siro, si sta procedendo con la cessione a Milan ed Inter: le parole di Scavuzzo, vicesindaca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

san siro parla scavuzzoCessione San Siro, Scavuzzo: "I tempi mi sembra che siano in linea. Buone risposte da Milan e Inter" - Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha parlato così della cessione di San Siro a Milan e Inter a margine di un evento all’Università Statale di ... Lo riporta milannews.it

san siro parla scavuzzoSan Siro, Scavuzzo: “Buona risposta da Inter e Milan, i tempi per il rogito ci sono” - La vicesindaca di Milano conferma l’avanzamento del dossier San Siro e assicura che l’obiettivo resta la vendita entro il 10 novembre, prima del vincolo ... Riporta affaritaliani.it

San Siro, la vice sindaca Scavuzzo: "Siamo nei tempi. I club hanno capito l'importanza di raccontare il progetto" - La numero due di Palazzo Marino è stata interrogata sull'argomento a margine di un evento alla Statale di Milano ... Lo riporta milanotoday.it

