San Siro parla Scavuzzo | I tempi della cessione sono in linea Abbiamo…

Dopo l'approvazione della delibera su San Siro, si sta procedendo con la cessione a Milan ed Inter: le parole di Scavuzzo, vicesindaca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro, parla Scavuzzo: “I tempi della cessione sono in linea. Abbiamo…”

Scopri altri approfondimenti

Nuovo stadio, parla Norman Foster: "È un progetto straordinario. San Siro un simbolo, ma il periodo storico ci dice che serve un nuovo impianto" - X Vai su X

Ippodromi Snai. . Domenica il galoppo a San Siro parla al femminile. In pista va in scena un programma ricco di qualità e grande equilibrio, con cinque corse principali tra cui spiccano: il Premio Verziere sui 2.000 metri, il Premio Elena e Sergio Cumani sui 1.6 - facebook.com Vai su Facebook

Cessione San Siro, Scavuzzo: "I tempi mi sembra che siano in linea. Buone risposte da Milan e Inter" - Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha parlato così della cessione di San Siro a Milan e Inter a margine di un evento all’Università Statale di ... Lo riporta milannews.it

San Siro, Scavuzzo: “Buona risposta da Inter e Milan, i tempi per il rogito ci sono” - La vicesindaca di Milano conferma l’avanzamento del dossier San Siro e assicura che l’obiettivo resta la vendita entro il 10 novembre, prima del vincolo ... Riporta affaritaliani.it

San Siro, la vice sindaca Scavuzzo: "Siamo nei tempi. I club hanno capito l'importanza di raccontare il progetto" - La numero due di Palazzo Marino è stata interrogata sull'argomento a margine di un evento alla Statale di Milano ... Lo riporta milanotoday.it