San Siro Lord Foster | La storia dello Stadio sarà rispettata un progetto straordinario

A margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, l’architetto lord Norman Foster, a cui è stato affidato il progetto del nuovo San Siro, ha avuto modo di incontrare a Palazzo Marino anche il Sindaco Sala. Queste le parole riportate da Lapresse.it “È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un’eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c’è bisogno di un nuovo stadio”. E continua: “ Tutti hanno un forte interesse per questo progetto, anche i tifosi. Questo è l’inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - San Siro, Lord Foster: “La storia dello Stadio sarà rispettata, un progetto straordinario”

Altre letture consigliate

Lord #Foster presenta il nuovo San Siro: "Progetto straordinario, che rispetta la storia creando il nuovo" - X Vai su X

Ora è UFFICIALE: chi disegnerà il NUOVO SAN SIRO ? “FC Internazionale Milano e AC Milan comunicano di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. In - facebook.com Vai su Facebook

Stadio Milano, architetto Foster: ” Nuovo San Siro sfida eccitante, la storia sarà rispettata” - L'archistar lord Norman Foster a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, ha parlato del progetto del nuovo stadio ... Secondo msn.com

Nuovo San Siro, Lord Foster lo presenta: "Progetto straordinario. Sarà una struttura iconica" - Lord Norman Foster ha iniziato a svelare i dettagli sul progetto per il nuovo stadio di San Siro. Come scrive tuttomercatoweb.com

San Siro, il sindaco Sala ha incontrato Norman Foster e David Manica che progetteranno il nuovo stadio - A Palazzo Marino l'incontro del primo cittadino con una delegazione di Inter e Milan, i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord Norman Foster e David Manica a cui è stato affidato il ... milanotoday.it scrive