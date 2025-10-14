San Siro ieri l’incontro tra sindaco società e architetti | c’è la data del rogito?

San Siro. Il progetto per il nuovo stadio di San Siro continua a muovere passi importanti. Il giorno dopo l’incontro tra gli architetti del progetto – Lord Norman Foster e David Manica – con il sindaco di Milano, Beppe Sala, e i dirigenti di Inter e Milan, sono emerse nuove indicazioni sul cronoprogramma dei lavori. L’incontro ha avuto l’obiettivo di aggiornare le parti sugli sviluppi progettuali e sugli adempimenti burocratici necessari per avviare i lavori. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rogito notarile per l’acquisizione dell’area destinata al nuovo impianto potrebbe essere firmato entro la fine del mese, segnando così una tappa fondamentale verso la realizzazione dello stadio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

Da San Siro alla Sezione Arbitri di Pescara ? Ieri sera abbiamo avuto il piacere di ospitare Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo che ha tenuto una lezione coinvolgente partendo da un tema solo in apparenza semplice: l’utilizzo del cartellino giallo. - facebook.com Vai su Facebook

?San Siro, il Consiglio comunale ha approvato ieri notta la delibera di vendita dello stadio Meazza e delle aree circostanti, la Grande Funzione Urbana San Siro. Leggi di più?https://comune.milano.it/-/consiglio-comunale.-approvata-la-vendita-del-compendi - X Vai su X

San Siro: via libera alla vendita, il voto nella notte - Dopo una seduta fiume, con oltre 200 emendamenti passa con 24 voti la delibera per la cessione del Meazza a Inter e Milan. Segnala rainews.it

San Siro va in Consiglio: l’ago della bilancia è Fumagalli. Maggioranza alla prova, dal Pd tre paletti sui fondi - Sì, potrebbe essere proprio il consigliere che rappresenta la lista del sindaco Giuseppe Sala a decidere se la ... Da ilgiorno.it

San Siro è l'ennesimo stadio che verrà ristrutturato. Perché non se ne riesce a fare uno nuovo? - Perché se è vero che ieri c'è stato un comunicato ufficiale, la partita non è ancora chiusa. Come scrive tuttomercatoweb.com