San Siro Anna Scavuzzo aggiorna sul nuovo stadio | Tempi in linea lavoro ancora da fare

Inter News 24 San Siro, Anna Scavuzzo ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il nuovo stadio di San Siro: le parole della vicesindaca sulla questione. La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha rilasciato dichiarazioni a margine di un evento all’ Università Statale di Milano, soffermandosi sul progetto del nuovo San Siro e sulla cessione dello storico Meazza. Secondo quanto riportato da Scavuzzo, «i tempi mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo». La gestione delle pratiche e la collaborazione tra le parti coinvolte resta quindi costante, con l’obiettivo di arrivare a conclusione entro i termini stabiliti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, Anna Scavuzzo aggiorna sul nuovo stadio: «Tempi in linea, lavoro ancora da fare»

Scopri altri approfondimenti

Askesis. Il fenomeno dell’ascetismo in prospettiva interculturale 10-11 ottobre 2025 Pontificia Università Salesiana Venerdì 10 ottobre 9.15 Gianfranco Bria. Il sufismo in epoca classica: approcci teorici e contesti storici. 9.45 Marco Pavan. Mistica siro-orientale - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, Scavuzzo: “Buona risposta da Inter e Milan, i tempi per il rogito ci sono” - La vicesindaca di Milano conferma l’avanzamento del dossier San Siro e assicura che l’obiettivo resta la vendita entro il 10 novembre, prima del vincolo ... affaritaliani.it scrive

Cessione San Siro, Scavuzzo: "I tempi mi sembra che siano in linea. Buone risposte da Milan e Inter" - Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha parlato così della cessione di San Siro a Milan e Inter a margine di un evento all’Università Statale di ... milannews.it scrive

San Siro, la vice sindaca Scavuzzo: "Siamo nei tempi. I club hanno capito l'importanza di raccontare il progetto" - La numero due di Palazzo Marino è stata interrogata sull'argomento a margine di un evento alla Statale di Milano ... Si legge su milanotoday.it