San Severo protagonista con l' ' Italia ai mondiali di Kickboxing Wta
Questa mattina 14 ottobre, presso la residenza municipale di Palazzo Celestini, il sindaco Lidya Colangelo, l’assessore allo Sport Gigi Marino e l’assessore all’Urbanistica Franco d’Antuono, hanno ricevuto una delegazione del Team Verga, che con 6 dei suoi atleti parteciperà ai prossimi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
San Severo protagonista a Milano alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Sono fiera di aver rappresentato oggi l'Amministrazione Comunale in questo primo appuntamento alla BIT, all'interno della stand dell'UNPLI con la Pro Loco di San Severo rapprese - facebook.com Vai su Facebook
Michele De Filippo re dei Welter: il boxer sanseverese si conferma campione italiano - Il boxer di San Severo Michele De Filippo si conferma Campione italiano dei Welter al PalaSport Piccinelli di Rezzato, in provincia di Brescia. Lo riporta foggiatoday.it
EOLICO Tozzi Green inaugura il parco eolico di San Severo da 63 MW - Tozzi Green ha portato in funzione il nuovo parco eolico di San Severo, segnando un passo importante nello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. statoquotidiano.it scrive
San Severo, ex poliziotto uccide la moglie e si toglie la vita: aveva il braccialetto elettronico - Poi il silenzio fino all'arrivo delle auto dei carabinieri a sirene spiegate». Scrive ilmessaggero.it