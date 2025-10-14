San Pietro urina sull' altare | il Papa ordina un rito riparatorio urgente

Papa Leone XIV ha convocato il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, per ordinare la celebrazione immediata di un rito penitenziale riparatore. Così il Pontefice ha voluto correre ai ripari dopo la profanazione sull'altare maggiore della Basilica.L'uomo si è spogliato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

