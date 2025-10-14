San Mauro aderisce alla campagna di Legambiente Puliamo il mondo

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre al Parco della Poesia di San Mauro Pascoli si tiene l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, l'edizione italiana di “Clean up the World”, la più grande campagna internazionale di volontariato ambientale, promossa e organizzata da Legambiente in Italia dal 1993 e che celebra quest'anno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

