San Luca nuovi stalli Altri 50 posti ai dipendenti
L’Azienda USL Toscana nord ovest ha raggiunto un accordo con il concessionario che prevede l’aumento di 50 stalli a titolo gratuito nel parcheggio “Visitatori 2” dell’ ospedale San Luca con l’obiettivo di potenziare il numero di posti auto a disposizione dei dipendenti. Questi 50 stalli gratuiti vanno ad aggiungersi ai 30 già disponibili nella stessa area, in aggiunta a quelli già presenti nei parcheggi “Dipendenti 1” e “Dipendenti 2”. La Direzione dell’Asl esprime "grande soddisfazione per questo importante risultato non facile da raggiungere e ringrazia il direttore dell’ospedale, dottor Francesco Puggelli, e i suoi collaboratori, che hanno reso possibile l’intesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
